Токаев прокомментировал свое участие в следующих президентских выборах

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает преждевременным заявлять о своем участии или неучастии в президентских выборах. Об этом он сообщил в интервью на телеканале Qazaqstan.

«Это положение прописано в нашей конституции. Президент может занимать свой пост два срока, и это требование нарушать нельзя. Пожалуй, в своем мартовском послании я выскажу предложения по этому важному вопросу. Но сейчас заявлять о моем участии или неучастии в выборах считаю преждевременным», - прокомментировал президент.

Ранее, 29 января во время интервью телеканалу «Хабар» Токаев пообещал не переделывать конституцию, заверив, что не будет президентом дольше двух сроков.

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