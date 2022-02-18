Одна треть населения Монголии ревакцинирована от COVID-19

CentralAsia (MNG) - К 18 февраля первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 69,8%, а оба компонента – 66,8% населения.

Почти 100% целевой группы населения Монголии привиты двумя дозами вакцины против COVID-19.

Монголия сохраняет лидерство в регионе Азии по темпам вакцинации.

В частности первую дозу вакцины получили 2 млн 270 тыс. 828 человек, вторую – 2 млн 172 тыс. 141 человек, третью - 1 млн 17 тыс. 925 человек (31%), четвертую - 95 тыс. 161 человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения