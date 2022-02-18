экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Одна треть населения Монголии ревакцинирована от COVID-19

CentralAsia (MNG) -  К 18 февраля первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 69,8%, а оба компонента – 66,8% населения.

Почти 100% целевой группы населения Монголии привиты двумя дозами вакцины против COVID-19.

Монголия сохраняет лидерство в регионе Азии по темпам вакцинации.

В частности первую дозу вакцины получили 2 млн 270 тыс. 828 человек, вторую – 2 млн 172 тыс. 141 человек, третью - 1 млн 17 тыс. 925 человек (31%), четвертую - 95 тыс. 161 человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Таджикистане в 2021 году изъято более 4 тонн наркотиков
  • В Узбекистане выявили 241 случай COVID-19 и 47 коронавирусной пневмонии
  • В Узбекистане не будут депортировать иностранцев, нарушивших режим госграницы, и оплативших штраф


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com