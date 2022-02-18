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В Улан-Баторе внесены изменения в графики работы некоторых предприятий, торговли и услуг

CentralAsia (MNG) -  С принятием распоряжения столичного градоначальника А/177 были внесены некоторые изменения в режим работы предприятий на территории столицы со специальными разрешениями на продажу и подачу алкогольной продукции.

Относительно этого изменения старший советник по административным и правовым вопросам Д.Мөнх-Эрдэнэ заявил, что «с решением правительства вся деятельность возвращается в нормальное состояние. Однако нам по-прежнему необходимо поддерживать процедуры инфекционного контроля. Возвращение к обычному графику означает, что предприятия и организации не будут осуждены или обеспокоены сверхурочной работой. Эти организации должны работать в установленные законом сроки и соблюдать соответствующие стандарты. При правильном соблюдении регламента осложнений не будет».

С другой стороны, чтобы прояснить общественное мнение о магазинах шаговой доступности, начальник отдела производства продуктов питания, торговли и обслуживания столичного губернатора г-жа Т.Золжаргал сказала: «В 2019 году были обновлены стандарты розничного рынка. Это касается и стандартов магазинов у дома. В 6 районах столицы есть 283 мини-маркета. То, что общественность воспринимает как круглосуточный магазин, ограничивается CU и GS25. Однако крупные сетевые магазины, такие как «Сансар», «Номин», «Миний Дэлгуур», уже приняли стандарты магазинов у дома. Любой магазин, отвечающий стандартам магазина у дома, может работать на своем рабочем месте 24 часа в сутки».

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