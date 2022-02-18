В Узбекистане выявлены 272 случая COVID-19 и 49 коронавирусной пневмонии

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CentralAsia (UZ) - На 18 февраля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 2348 72. В течение прошедших суток зафиксированы 272 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Также у 49 человек диагностирована пневмония.

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1 614 летальных исходов).

За день выздоровели 1366 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 223 076).

На лечении находятся 10182 больных COVID-19.