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В Узбекистане выявлены 272 случая COVID-19 и 49 коронавирусной пневмонии
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  На 18 февраля в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 2348 72. В течение прошедших суток зафиксированы 272 новых случая, сообщает Минздрав РУз.

Также у 49 человек диагностирована пневмония.

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1 614 летальных исходов).

За день выздоровели 1366 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 223 076).

На лечении находятся 10182 больных COVID-19.

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