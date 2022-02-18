Ученые выявили восемь признаков «омикрона» у привитых пациентов

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CentralAsia (CA) - У полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции людей могут наблюдаться 8 симптомов при заражении штаммом «омикрон». К такому выводу пришли норвежские ученые.

Как передает европейский журнал по надзору за инфекционными заболеваниями, эпидемиологии, профилактике и контролю Eurosurveillance, эксперты провели анализ вспышки заболеваемости после рождественской вечеринки в ресторане, где омикрон выявили у 81 человека из 110 участников. Отмечается, что около 9% присутствующих были вакцинированы, поэтому ученые смогли определить 8 главных симптомов нового штамма у полностью привитых от коронавируса.

Самыми распространенными специалисты назвали насморк, кашель, боли в горле, чихание, усталость, головные боли, а также мышечные боли и лихорадку. Уточняется, что у некоторых пациентов наблюдалось снижение аппетита и обоняния, изменение вкуса и затрудненное дыхание. Менее распространенным симптомом назвали боли в животе.

Ранее стало известно, что у заразившихся «омикроном» стал выявляться новый болевой симптом. Речь идет о гиперестезии, когда болит все тело.

Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные.

Новый вариант выявили уже в более чем 140 странах. Он распространяется быстрее предыдущего штамма «дельта» и стал доминирующим.