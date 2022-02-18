Узбекистан проведет научные исследования по созданию технологий производства и хранения водородной энергии

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане до мая предусматривается утверждение Программы организации научных исследований по созданию технологий производства, хранения и транспортировки водородной энергии с общей суммой затрат на 10 миллиардов сумов (более 922 тыс.долларов).

По данным пресс-службы Министерства энергетики РУз, в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы отдельное внимание уделяется интенсивному развитию водородной энергетики в стране.

Кроме того, в 2023-2024 годах будут созданы новые технологии (адсорберы для хранения водорода, металлогидридные носители, нанокатализаторы для получения водорода и электролиза на основе солнечной энергии) за счет реализации научно-исследовательских проектов по материалам и технологиям водородной энергетики;

В 2022-2024 годах будут организованы научные стажировки 20 молодых ученых и специалистов в ведущих зарубежных научных центрах и университетах в области водородной энергетики.

При Министерстве энергетики РУз в 2021 году был создан Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии, в состав которого также входят Научно-исследовательский центр водородной энергетики и Лаборатория испытаний и сертификации технологий возобновляемой и водородной энергетики.