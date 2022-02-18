Лукашенко заявил о размещении в Беларуси «сверхъядерного» оружия в случае угроз со стороны Запада. В НАТО ответили, что они «не угроза»

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CentralAsia (CA) - «Сверхъядерное» оружие может быть размещено в Беларуси в случае угроз со стороны Запада. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко после ознакомления с ходом белорусско-российского учения «Союзная решимость – 2022» на полигоне Осиповичский, передает БелТА.

«В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того, чтобы защитить свою территорию», – сказал Лукашенко.

При этом он сообщил, что если не будет видеть угроз со стороны Запада, то и вопрос о ядерном оружии в Беларуси стоять не будет.

«Оно тут 100 лет не нужно», – добавил Лукашенко.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, отвечая на слова Лукашенко, что НАТО – оборонительный альянс и не представляет угрозы.

«НАТО – это не угроза, НАТО – это оборонительный альянс, и мы доказывали в течение более 70 лет, что мы здесь, чтобы защищать и охранять», – сказал Столтенберга.

Он добавил, что Альянс предпринимает «необходимые шаги, чтобы иметь возможность защитить всех союзников в нынешних, более опасных и непредсказуемых обстоятельствах безопасности, включая те, которые вызваны инвестициями России в ядерное оружие».

Кроме того, во время визита на полигон Лукашенко поставил под сомнение сделанные накануне заявления министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея о выводе российских войск с белорусской территории после 20 февраля, когда завершатся учения «Союзная решимость».

По словам Лукашенко, 18 февраля он отправится в Москву, где с президентом России Владимиром Путиным обсудит дальнейшие действия совместной группировки войск.

«Как мы примем завтра решение, так и будет. Примем решение – выведем за сутки. Примем решение – месяц, будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь вооруженные силы», – заявил он.

При этом Макей накануне говорил, что после завершения учений в Беларуси не останется ни одного российского военного и ни одной единицы российской техники.

Судьба российской группировки войск в Беларуси оказалась в центре внимания из-за общей ситуации на границе с Украиной, где, по оценкам стран Запада, сосредоточено до 150 тыс. российских военных, которые могут грозить Украине «вторжением». Наличие российских военных в Беларуси, как утверждали официальные лица США и НАТО, вызывает обеспокоенность – от белорусской границы до Киева расстояние меньше, чем от российской.

Российско-белорусские учения должны завершиться 20 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что после их завершения российские войска покинут Беларусь.