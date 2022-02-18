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Борец из Узбекистана дисквалифицирован на 4 года из-за допинга

CentralAsia (UZ) -  Борец греко-римского стиля Султонбек Элмуратов отстранен от участия в соревнованиях на четыре года из-за допинга, найденного в пробах его крови, 17 февраля сообщает пресс-служба национального антидопингового агентства Узбекистана.

Уточняется, что Элмуратов в октябре 2021 года сдал пробы, которые показали наличие в организме допинга фуросемида. Решение о дисквалификации борца приняла комиссия по этике при национальном антидопинговом агентстве Узбекистана.

«Эльмуратов Султонбек был дисквалифицирован на 4 года с 23 декабря 2021 года по 22 декабря 2025 года за антидопинговые правонарушения по статье 2.1 Всемирного антидопингового кодекса», — сообщает пресс-служба.

Фуросемид запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA), так как ускоренно выводит нелегальные препараты из организма, такие как эритропоэтин и гормональные средства, позволяющие уменьшить утомляемость и повышающие терпимость к физическим нагрузкам.

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