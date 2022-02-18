Монголия будет развивать сотрудничество с KOICA в сфере культуры и творчества

CentralAsia (MNG) - 17 февраля министр культуры Ч.Номин приняла директора KOICA в Монголии Ким Джун-мо.

В начале встречи министр культуры Ч.Номин проинформировала о реформе политики и правовой среды в сфере культуры Монголии, в том числе о мерах, принимаемых для развития культурной и креативной индустрии.

Республика Корея является одной из ведущих стран мира в области культуры и творчества, и ее инфраструктура для индустрии культуры и творчества хорошо развита.

По словам министра, поскольку Монголия также включила вопрос создания инфраструктуры в свою политику развития индустрии культуры и творчества, министерство готово расширять сотрудничество, изучая передовой опыт.

Принимая предложение министерства, региональный директор KOICA, Ким Джун-мо выразил готовность изучить возможности сотрудничества между двумя странами в сфере культурных и креативных индустрий.

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