В Узбекистане семьям с детьми-инвалидами будут платить дополнительные пособия

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане вышел новый указ президента Шавката Мирзиеева, согласно которому с 1 апреля текущего года в стране повышается минимальный размер пособия по инвалидности и вводится новая ежемесячная выплата.

Согласно документу, с 1 апреля 2022 года минимальный размер пособия по инвалидности, выплачиваемого нетрудоспособным гражданам, а также пенсии по инвалидности при неполном стаже работы с учетом доплаты увеличиваются с 440 000 сумов (40 долларов) до 622 000 сумов (57 долларов).

Кроме того, начиная с 1 апреля 2022 года вводится ежемесячная выплата пособия в размере 500 000 сумов (46 долларов) законному представителю ребенка, занятому уходом за ребенком-инвалидом до 18 лет, нуждающимся в постороннем уходе.

Пособия по уходу назначаются и выплачиваются районными (городскими) отделами внебюджетного Пенсионного фонда на основании обращений граждан в центры государственных услуг или на Единый портал интерактивных государственных услуг.