Монгольский школьник получил стипендию в размере $ 232 тыс. от Нью-Йоркского университета

М.Манлайбаатар

CentralAsia (MNG) - Выпускник 19 поколения средней школы «Шинэ Монгол» М.Манлайбаатар, получил стипендию в размере 232 тыс. долларов США от Нью-Йоркского университета.

В частности, он прошел программу бакалавриата со 100-процентной скидкой в ​​Нью-Йоркском университете в США. Стипендия составляет 58 000 долларов США в год, в общей сложности 232 000 долларов США.

Нью-Йоркский университет (New York University, NYU) — частный исследовательский университет США, расположенный в Нью-Йорке, один из наиболее известных и престижных высших учебных заведений мира. В 2020 году Нью-Йоркский университет занял 11 место среди лучших университетов США и 35 место среди лучших университетов мира в рейтинге Quacquarelli Symonds (QS).

Университет является самым крупным научно-исследовательским частным университетом Соединённых Штатов. В нём обучаются более 51 тыс. студентов.

Нью-Йоркский университет состоит из 16 школ, институтов и колледжей.

Главный корпус университета располагается в Гринвич-Виллидж в Манхеттене, Нью-Йорк.

Нью-Йоркский университет — член Ассоциации американских университетов, объединяющей с 1900 года ведущие научно-исследовательские университеты Северной Америки.

Среди выпускников и преподавателей университета 38 нобелевских лауреатов, 3 лауреата премии Абеля, 26 лауреатов Пулитцеровской премии, один член Верховного Суда США, 5 губернаторов США, 15 миллиардеров, 19 лауреатов премии «Оскар», Эмми, Грэмми и Тони, а также стипендиатов фондов МакАртура и Гуггенхайма и членов Национальной академии наук США.

Нью-Йоркский университет был основан 21 апреля 1831 года группой влиятельных нью-йоркцев, среди которых был и бывший министр финансов США Альберт Галлатин, считающийся отцом-основателем университета. В противоположность университетам восточного побережья, он должен был быть доступен всем классам, особенно рабочему, и всем религиозным конфессиям. Образцом послужили университеты Парижа, Вены и Университетский колледж Лондона. Концепция образования предполагала, в отличие от принятой классической концепции, наличие новых учебных курсов, например, экономической политики, истории и современных языков. Эту позицию университет сохранил и сегодня. Семейственность и наследственность в преподавательском составе, а также раздача высоких оценок состоятельным студентам не знакомы этому учебному заведению.

Первые два года университет снимал помещения в Клинтон-Холле, затем в 1833 году он приобрел землю на площади Вашингтона. Началось интенсивное строительство. В 1835 году была открыта Школа юридических наук, первая профессиональная школа университета.

В 1894 году в Бронксе, рядом с Колумбийским университетом появилось второе здание университета. Сюда был перенесён Колледж наук и искусств, а также Инженерная школа.

Первоначальное название «Университет города Нью-Йорка» было изменено в 1896 году на «Нью-Йоркский университет».

В начале 1970-х годов университет находился на грани банкротства, но сумел справиться с трудностями. Сегодня университет является третьим крупным владельцем недвижимости в Нью-Йорке после городского муниципалитета и католической церкви.

В 1960-е и 1970-е годы студенты Нью-Йоркского университета приняли активное участие в акциях протеста сначала против расовой дискриминации, а затем войны во Вьетнаме.

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