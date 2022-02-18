В России создали тест на иммунитет от COVID после назального спрея

Александр Гинцбург

CentralAsia (CA) - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи разработал тест-систему на наличие иммунитета к коронавирусу от назальной вакцины, сообщил директор центра Александр Гинцбург «РИА Новости».

«Нашли метод, поняли, как брать мазок. Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа», — пояснил Гинцбург, добавив, что тест-система уже была зарегистрирована.

В октябре прошлого года Минздрав разрешил клинические исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V» в виде назального спрея. В них будут участвовать 500 добровольцев, исследования продлятся до 31 декабря 2023 года.

Гинцбург говорил, что применять спрей нужно будет не чаще раза в полгода. Тот, кто привился еще и назальной вакциной, не будет распространителем вируса, отмечал директор Центра им. Гамалеи.

Назальный спрей от коронавируса представляет собой второй компонент «Спутника V». При первичной вакцинации понадобятся обе дозы, при повторной — одна, уточнял ученый. По словам Гинцбурга, назальная вакцина не сможет заменить инъекцию, ее будут применять для дополнительной защиты.

В феврале в центре сообщили, что вакциной привились более 50 добровольцев, она не дала осложнений.