В Узбекистане появилась Федерация тентпеггинга

CentralAsia (UZ) - Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало Федерацию тентпеггинга, целью которой является развитие и популяризация данного вида спорта, сообщили в пресс-службе Минюста РУз.

Новая организация займется популяризацией и развитием древнего вида конного спорта – тентпеггинга.

Тентпеггинг (англ. “tent-pegging” tent- палатка, peg – колышек, разметка)– это вид конного спорта, известный с давних времен и десятая дисциплина, официально признанная Международной федерацией конного спорт (FEI). Тентпеггинг включает в себя комплекс различных соревнований с использованием различного вида спортивного оружия.

В практике кавалерии такие игры как тентпеггинг присутствовали очень давно. Еще до н.э. Сначала игра была популярна в Азии, затем быстро распространилась в европейской кавалерии, посвящавшей свой досуг повышению мастерства владения оружием. Подобные упражнения присутствовали и в традиционной казачьей джигитовке. Поскольку тентпеггинг, благодаря кавалерии получил шрокое распространение как самая популярная игра по владению оружием, то уже к концу 19-го века он был признан спортивной дисциплиной.

Наибольшую популярность тентпеггинг завоевал в целом ряде стране. В Европе и Северной Америке он в основном культивировался в полицейских и армейских подразделениях. В странах Азии, Северной и Южной Африки, Австралии тентпеггинг стал массовой и распространенной конноспортивной дисциплиной. Наиболее популярна эта дисциплина в Индии, Пакистане, Египте, Омане, Великобритании, юАР, Австралии. В последние годы активно развивается в Судане, Катаре, Ираке. Занимаются тентпеггингом и во многих странах Европы – Швеции, Голландии, Норвегии, Германии. Тентпеггинг начала развивать и Федерация конного спорта Казахстана.

Международные соревнования обычно проводятся на лошадях. Предоставляемых организаторами участникам по жеребьевке, что позволяет участвовать представителям любых стран и континентов, исключает большие затраты и таможенные процедуры при перевозке лошадей.