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В России за сутки выявили 180 тыс. заражений COVID-19

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки выявлен 180 тыс. 71 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, передает оперативный штаб.

В топ-10 по числу заражений также вошли:

Красноярский край — 7823;

Воронежская область — 5781;

Новосибирская область — 5319;

Пермский край — 5258;

Московская область — 5161;

Свердловская область — 5019;

Ростовская область — 4528.

Число госпитализированных в последние сутки несколько выросло, с 18 тыс. 90 до 18 тыс. 632.

Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 млн 20 тыс. 573 человека.

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