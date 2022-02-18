В России за сутки выявили 180 тыс. заражений COVID-19
- Азия и мир, общество
- 15:27, 18 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявлен 180 тыс. 71 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, передает оперативный штаб.
В топ-10 по числу заражений также вошли:
Красноярский край — 7823;
Воронежская область — 5781;
Новосибирская область — 5319;
Пермский край — 5258;
Московская область — 5161;
Свердловская область — 5019;
Ростовская область — 4528.
Число госпитализированных в последние сутки несколько выросло, с 18 тыс. 90 до 18 тыс. 632.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 15 млн 20 тыс. 573 человека.
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