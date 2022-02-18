За сутки в России от коронавируса скончались 784 человека

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 784 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 86 и Санкт-Петербурге — 78.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 343 тыс. 957 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 15,2 млн, из них выздоровели — 12 млн.