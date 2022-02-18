В Узбекистане введен в эксплуатацию новый газопровод на месторождении «Калтакир»

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на месторождении «Калтакир» построен и введен в эксплуатацию новый газопровод. Его протяженность составляет 5,2 км диаметром 168х6 мм., сообщает пресс-служба АО «Узбекнефтегаз».

Работы были проведены в целях обеспечения устойчивости трубопроводов на месторождении и предотвращения потерь природного газа и газового конденсата проводятся работы по замене устаревших труб на новые.

На месторождении «Калтакир» Газлийского нефтегазодобывающего управления, заменили поврежденные коррозией участки газопровода.

Все трубы и другие материальные технические ресурсы, необходимые для строительства, поставлены с использованием внутренних возможностей.

В результате ввода в эксплуатацию данного газопровода обеспечена стабильная, без потерь и безопасная поставка потребителям природного газа, добываемого с месторождений «Калтакир» и «Тошкудук».