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В Узбекистане ожидается резкое повышение температуры воздуха до +20

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в конце текущей недели потеплеет до +20 градусов, сообщили синоптики.

По информации Узгидромета, в ближайшие выходные на большей части территории республики сохранится сухая погода, лишь к вечеру субботы по Сурхандарьинской области и в воскресенье по Самаркандской, Джизакской, Сурхандарьинской областям местами возможен небольшой дождь.

В предгорных и горных районах этих областей ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ночные морозы постепенно отступят, а днем воздух прогреется до значений, больше характерных для весны.

К воскресенью температура воздуха ночью повысится до +2…+7 градусов, а днем будет достигать отметки +15…+17 градусов, по югу — до +18…+20 градусов.

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