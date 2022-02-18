На выборах президента Туркменистана выдвинут еще 6 кандидатов

Фото с сайта saylav.gov.tm

CentralAsia (TM) - Центризбирком сообщил о регистрации шести инициативных групп граждан, которые выдвинут своих кандидатов на выборах президента Туркменистана. Чтобы ЦИК зарегистрировал кандидата, за каждого из них инициативные группы должны собрать по 10 тыс. подписей граждан страны.

Согласно статье 44 Избирательного Кодекса, выдвигать кандидатов могут зарегистрированные до дня назначения выборов политические партии и группы граждан.

На данный момент Демократическая партия выдвинула кандидатом вице-премьера Сердара Бердымухамедова сына президента Гурбангулы Бердымухамедова, а Аграрная партия – замхякима Марыйского велаята Агаджана Бекмырадова. Также свою кандидатуру выдвинул бывший политзаключенный Гельды Кяризов.

Таким образом, в выборах, при успешном завершении сбора подписей, будут участвовать как минимум 8 человек (не включая Гельды Кяризова). Возможно, количество претендентов на пост президента вырастет до 9, если своего кандидата выставит Партия промышленников и предпринимателей.

Отмечается, что согласно пункту 3 статьи 44 выдвижение кандидатов начинается за 60 дней и закачивается за 30 дней до выборов (вероятно, имеется в виду до дня голосования, – прим.ХТ).

На данный момент до голосования, назначенного на 12 марта, осталось 22 дня, за которые инициативные группы должны собрать подписи, а кандидаты должны успеть представить свои программы, провести встречи с избирателями и дебаты.