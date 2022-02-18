В России под руководством Путина пройдут учения сил стратегического сдерживания

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы России проведут плановые учения сил стратегического сдерживания в субботу под руководством президента страны Владимира Путина. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны, передает РИА Новости.

«19 февраля 2022 года под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», - сказали в военном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что «учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил».

Как уточнили в Минобороны, к запланированным учениям будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил РФ, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

Стратегические командно-штабные учения с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил проводятся ежегодно, как правило в конце «военного» учебного года. Обычно в рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на полигоне Чижа на севере России. Также выполняется учебно-боевой пуск МБР из состава Ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты Дальней авиации ВКС РФ.