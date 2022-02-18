Ким Чен Ын заставил сограждан мёрзнуть во время своего выступления

CentralAsia (CA) - Сотни людей стояли на морозе во время речи, когда высший руководитель страны и официальные лица КНДР грелись с помощью секретных обогревателей.

На мероприятии, приуроченном к 80-летию со дня рождения Ким Чен Ира, сотни людей мёрзли во время 30-минутного выступления северокорейского лидера Ким Чен Ина. При этом чиновников коммунистического государства видели возле проводов, в которых могли быть скрытые обогреватели, передаёт Daily Mail.

Пришедшие корейцы стояли по стойке смирно во время выступления, многие без перчаток, шарфов или грелок. Репортёры NK News заметили большой пучок проводов, протянувшийся под красной ковровой дорожкой сцены. Вероятно, провода вели к обогревателям, которые использовала элита коммунистического государства во время продолжительного выступления.

Празднование семьи Ким состоялось 15 февраля в северном городе Самджиён и было частью первого национального собрания, начиная с июля 2019 года из-за пандемии Covid-19.

Во время выступления северокорейский чиновник Ли Иль Хван похвалил Ким Чен Ира за то, что он бросил вызов «империалистам США» и отбился от «пика антисоциалистического безумия в 1980-х годах», сообщают государственные СМИ.