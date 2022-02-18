CentralAsia (KZ) - Казахстан занял 64 место в индексе экономической свободы, составленном исследовательским фондом Heritage Foundation.

Среди 39 государств Азиатско-Тихоокеанского региона Казахстан занимает 11 место. Общий балл экономической свободы страны – 64.4 – выше средних региональных и мировых показателей.

Рейтинг ежегодно составляют на основе расчетов по 10 основным категориям, учитывающим степень экономических и торговых свобод, инвестиционной открытости, вмешательства государства в экономику, фактор коррупции и прочее.

«Экономика Казахстана росла с 2017 по 2019 год, сократилась в 2020 году и возобновила рост в 2021 году. Уровень экономической свободы в стране колебался в течение тех же пяти лет, прежде чем в этом году резко ухудшился.

Снизившись из-за более низких оценок эффективности судебной системы, свободы бизнеса и свободы труда, Казахстан с 2017 года зафиксировал общую потерю экономической свободы на 4,6 балла и опустился в нижнюю половину категории «Умеренно свободный», — написано в докладе.

Финансовое здоровье страны оценивается как крепкое, а целостность правительства, свобода инвестиций и финансовая свобода являются слабыми.

Показатель «критерий судебной эффективности и честности правительства» ниже 50%.

«Хотя судебная система независима по закону, правительство вмешивается в судебные дела. Судьям и прокурорам часто не хватает технических знаний. Коррупция широко распространена на всех уровнях власти и, как сообщается, особенно распространена в земельном секторе», — подчеркнули авторы .

Кыргызстан занял 116 место в данном индексе.

У Таджикистана 147 место, у Туркменистана –165. Их отнесли к государствам с репрессивной экономикой.

Россия заняла 113 место, Беларусь –135.

Первое место в рейтинге уже третий год подряд занимает Сингапур с показателем 84,4 балла. В тройке лидеров оказались Швейцария и Ирландия. Последние строчки занимают Куба, Венесуэла и КНДР.

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