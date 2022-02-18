В Узбекистане реформировали министерство туризма и спорта

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане министерство туризма и спорта разделено на министерство туризма и культурного наследия и министерство развития спорта, 18 февраля сообщает пресс-служба нижней палаты парламента Узбекистана.

Официального сообщения о разделении созданного в апреле 2021 года министерстве туризма и спорта, соединившего в себе два министерства, не было. О разделении министерств сообщили сегодня в парламенте и тут же выбрали министров, так как по закону министры выдвигаются депутатами Законодательной палаты (нижней) парламента до их назначения.

«18 февраля 2022 года состоялось очередное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента — прим. ИА Красная Весна). Депутаты рассмотрели и утвердили кандидатуру Азиза Абдухакимова на должность заместителя премьер-министра — министра туризма и культурного наследия Республики Узбекистан», — сообщает пресс-служба.

С апреля 2021 года вице-премьер Азиз Абдухакимов возглавлял объединенное министерство туризма и спорта.

Депутаты выбрали и кандидатуру министра развития спорта. Им стал Адхам Икрамов, ранее занимавший пост главы Торгово-промышленной палаты Узбекистана.