В 2021 году Узбекистан освоил более $9,5 млрд иностранных инвестиций

- Узбекистан, экономика
- 18:51, 18 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - В 2021 году в Узбекистане освоено 104,5 триллиона cумов (более $9,5 млрд.) иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал.
По данным Госкомстата, из них, прямые иностранные инвестиции и кредиты составили 87,2 триллиона cумов ($8 млрд.) , иностранные кредиты под гарантию Узбекистана – 17,3 триллиона cумов ($1,5 млрд.).
Темпы роста иностранных инвестиций и кредитов, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составили 105,2%.
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