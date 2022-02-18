В 2021 году Узбекистан освоил более $9,5 млрд иностранных инвестиций

CentralAsia (UZ) - В 2021 году в Узбекистане освоено 104,5 триллиона cумов (более $9,5 млрд.) иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал.

По данным Госкомстата, из них, прямые иностранные инвестиции и кредиты составили 87,2 триллиона cумов ($8 млрд.) , иностранные кредиты под гарантию Узбекистана – 17,3 триллиона cумов ($1,5 млрд.).

Темпы роста иностранных инвестиций и кредитов, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составили 105,2%.