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В Дубае проходит бизнес-форум «Made in Uzbekistan»

CentralAsia (UZ) -  В пятницу, 18 февраля, на всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае стартует бизнес-миссия «Сделано в Узбекистане», сообщает ИА «Дунё».

В деловой миссии принимают участие 50 ведущих компаний Узбекистана, которые представят текстильную, кожевенно-обувную, продовольственную и фармацевтическую отрасли.

Предприятия-экспортеры Узбекистана представляют товары под единым национальным брендом «Made in Uzbekistan» - продукцию, произведенную по международным стандартам.

В рамках деловой программы мероприятия на площадках Выставочного центра Дубая планируется проведение бизнес-форума «Узбекистан – ОАЭ», где пройдут презентации участников бизнес-миссии и двусторонние переговоры между представителями деловых кругов Узбекистана и ОАЭ в формате «B2B».

По итогам мероприятия компаниям Узбекистана и ОАЭ планируется установить долгосрочные бизнес-отношения с целью выхода на подписание конкретных документов о сотрудничестве.

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