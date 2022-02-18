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В Ташкенте станет платной парковка на центральных улицах

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте на 10 центральных улицах в 2022 году создадут платные парковки на основе государственно-частного партнерства, следует из постановления президента о развитии системы общественного транспорта.

Как отмечается в документе, в целях снижения заторов, транспортного потока на центральных улицах, увеличения средней скорости движения общественного транспорта, упорядочения беспорядочной парковки автомобилей вдоль дорог, поощрения пользования населением общественным транспортом в городе Ташкенте будет создана единая система автомобильных платных придорожных парковок.

Для этого планируется закупить 57 паркоматов, а также 2 эвакуатора и 2 автомобиля с устройствами контроля правил парковки.

Вопрос платных парковок обговаривался властями еще с 2018 года, но с того момента никаких мер предпринято не было. Проект оценивался почти в $6 млн, а исполнителем назначили турецкую компанию.

В 2021 году в Узбекистан ввезли почти 600 электромобилей. Эта цифра в 7 раз больше по сравнению с 2020 годом, когда в республику было импортировано всего 82 машины.

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