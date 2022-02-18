ООН отправила через Узбекистан в Таджикистан 20 тонн гуманитарной помощи для возможных беженцев

- Таджикистан, общество
- 20:43, 18 февраля 2022
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CentralAsia (TJ) - Управление верховного комиссариата (УВКБ) ООН, Агентство по делам беженцев в Таджикистане получило 20 тонн гуманитарного груза, предоставленного Европейским союзом и правительством Японии, который прибыл в Таджикистан через Карго-Центр в Термезе, Узбекистан. Об этом 18 февраля сообщает avesta.tj.
Данная помощь является частью совместных усилий УВКБ ООН и доноров по оказанию помощи правительству Таджикистана в подготовке к возможному притоку беженцев из Афганистана.
Первая партия гуманитарного груза включает 104 специальных сборных жилых модуля для беженцев, также матрасы, кухонные наборы, полимерные пленки и другие предметы первой необходимости.
Подготовка к чрезвычайным ситуациям и гуманитарная помощь стали возможны благодаря щедрому вкладу правительства Японии в размере $ 700 тыс. и Департамента Европейского союза по гуманитарной помощи и гражданской защите, выделившего 500 тыс. евро.
Груз был отправлен из гуманитарного хаба УВКБ ООН, созданного в октябре 2021 года при Карго Центре в Термезе при поддержке правительства Узбекистана.