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ООН отправила через Узбекистан в Таджикистан 20 тонн гуманитарной помощи для возможных беженцев

CentralAsia (TJ) -  Управление верховного комиссариата (УВКБ) ООН, Агентство по делам беженцев в Таджикистане получило 20 тонн гуманитарного груза, предоставленного Европейским союзом и правительством Японии, который прибыл в Таджикистан через Карго-Центр в Термезе, Узбекистан. Об этом 18 февраля сообщает avesta.tj.

Данная помощь является частью совместных усилий УВКБ ООН и доноров по оказанию помощи правительству Таджикистана в подготовке к возможному притоку беженцев из Афганистана.

Первая партия гуманитарного груза включает 104 специальных сборных жилых модуля для беженцев, также матрасы, кухонные наборы, полимерные пленки и другие предметы первой необходимости.

Подготовка к чрезвычайным ситуациям и гуманитарная помощь стали возможны благодаря щедрому вкладу правительства Японии в размере $ 700 тыс. и Департамента Европейского союза по гуманитарной помощи и гражданской защите, выделившего 500 тыс. евро.

Груз был отправлен из гуманитарного хаба УВКБ ООН, созданного в октябре 2021 года при Карго Центре в Термезе при поддержке правительства Узбекистана.

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