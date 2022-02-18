Спецслужбы Таджикистана получили из США технику для обнаружения ядерных и радиоактивных материалов

CentralAsia (TJ) - В Душанбе 18 февраля состоялась официальная церемония передачи оборудования Государственному комитету национальной безопасности Республики Таджикистан.

Директор Агентства по химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Илхом Мирсаидзода, в качестве национального координатора, передал спецтранспорт, оснащённый чувствительными детекторами для обнаружения ядерных и радиоактивных материалов, для использования сотрудниками ГКНБ Таджикистана от имени Департамента энергетики США.

Данная техническая помощь предоставлена в рамках проекта безопасности зеленых границ, которая направлена на укрепление инфраструктуры правоохранительных органов Республики Таджикистан вдоль границы с Афганистаном.

Проект на несколько миллионов долларов США, и в рамках него будут предоставлена спецодежда, бронежилеты, снаряжение для ведения операций в горной местности, специальная защитная форма для разминирования, приборы ночного видения, бинокли, монокуляры, приёмо-передающие устройства (радиостанции), специальные военные автомобили, автомашины, маршрутки в которых установлено чувствительное оборудование для определения незаконного трафика ядерных и радиоактивных материалов и ряд других.

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