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Узбекистан и Таджикистан подписали документы о сотрудничестве в сфере миграции

CentralAsia (UZ) -  Четыре документа о сотрудничестве в сфере миграции подписаны по итогам визита рабочей группы из Таджикистана во главе с заместителем министра труда, миграции и занятости населения страны Абдулгаффором Рахмонзода в Ташкент 16-18 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что подписан Меморандум между агентством трудовой миграции при министерстве занятости населения и трудовых отношений Узбекистана и миграционной службой Минтруда Таджикистана.

Также подписана декларация о намерениях сотрудничества между министерством труда, миграции и занятости населения Таджикистана и министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана и Центр управления проектов в сфере труда министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана подписали Декларацию о намерении сотрудничества в вопросах цифровизации трудовых отношений и управления проектами.

Декларация о намерениях сотрудничества в вопросах профессионального образования также подписана между министерством труда, миграции и занятости населения Таджикистана и министерством занятости и трудовых отношений Узбекистана.

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