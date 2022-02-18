В Узбекистане ввели новый порядок подтверждения знания иностранных языков

CentralAsia (UZ) - Новый порядок прохождения экзамена для подтверждения уровня владения иностранными языками утвержден в Узбекистане, сообщает 18 февраля Минюст республики.

С 1 марта 2022 года заявки на участие в таком экзамене с целью получения квалификационного сертификата или справки принимаются только через Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

Отменяется требование заявителю предоставлять копии фотографии 3,5×4,5 см и документ, подтверждающий оплату госуслуги.

Даты экзамена публикуются на сайте Государственного центра тестирования (ГЦТ), причем заявитель может сам выбрать дату экзамена. Результаты тестирования будут публиковаться в течение одной недели (а не трех, как было ранее). В течение следующего рабочего дня испытуемому отсылается сертификат или справка.

В дополнение к отдельной процедуре сдачи экзамена для каждого из существующих уровней (А2, В1, В2, С1) вводится обобщенная многоуровневая (Multi-level) система тестирования (В1, В2, С1). Для английского языка она вводится уже с 1 марта 2022 года. Для немецкого, французского и арабского языков — с 1 ноября 2022 года.

Уровень владения иностранным языком определяется результатами теста, письменной работы и оценки навыков разговорной речи.