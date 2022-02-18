В Ташкенте снесут 409 деревянных двухэтажных домов

CentralAsia (UZ) - Жителей деревянных домов на массиве «Йулдош» («Спутник») в Янгихаётском районе Ташкента переселят в новые дома. Об этом в ходе визита в район 18 февраля заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

По его словам, 409 старых двухэтажных деревянных домов планируется снести, их жителей расселят в современные многоэтажные дома.

«Для них в ближайшие пять лет будут построены новые многоквартирные дома на площади 14 га в махалле „Янги Дархон“. Эти же дома находятся в аварийном состоянии. Если вместо них будет построен новый качественный дом, люди сами захотят переехать, если это правильно объяснить. Если кто-то скажет, что это дом моих предков, этот дом-музей для меня и не захочет переезжать, то мы не будем переселять», — сказал президент.

О сносе «деревяшек» сообщали ещё в 2016 году. Они были построены в качестве временного жилья для строителей, приехавших восстанавливать Ташкент после землетрясения в 1966 году.