В архиве нашли документ, подтверждающий обещание не расширять НАТО на восток - Spiegel

CentralAsia (CA) - Страны Запада в 1991 году выступали против расширения НАТО на восток и называли неприемлемым вступление в альянс стран Восточной Европы. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на документ, найденный в Британском национальном архиве.

Документ, который ранее носил гриф «секретно», обнаружил американской политолог Джошуа Шифринсон. Речь идет о протоколе встрече политических директоров МИДов США, Великобритании, Франции и Германии в Бонне 6 марта 1991 года.

На встрече, которая прошла за несколько месяцев до прекращении действия Варшавского договора, участники обсуждали безопасность Польши и других стран Восточной Европы, пишет газета. Политики в Варшаве и Будапеште уже какое-то время «сигнализировали» о своем интересе к вступлению в Североатлантический альянс. Однако, пишет Spiegel со ссылкой на документ, Лондон, Вашингтон, Берлин и Париж посчитали членство в НАТО для стран Восточной Европы «неприемлемым».

Согласно документу, представитель МИД Германии Юрген Хробог сказал: «В ходе переговоров в формате «Два плюс четыре» мы ясно дали понять, что не будем расширять НАТО за пределы Эльбы. Поэтому мы не можем предложить Польше и другим членство в НАТО». Spiegel пишет, что Хробог, скорее всего, перепутал реки Эльбу и Одер.

Договор «Два плюс четыре» — Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, который был заключен 12 сентября 1990 года в Москве. Его подписали министры иностранных дел ФРГ и ГДР, а также главы внешнеполитических ведомств СССР, США, Великобритании и Франции. Договор поставил точку в процессе объединения ФРГ и ГДР.

С позицией Хробога на переговорах согласился представитель США Раймонд Зейтц: «Мы ясно дали понять Советскому Союзу — в переговорах «два плюс четыре», а также в других переговорах <...> НАТО не должно ни формально, ни неофициально расширяться на Восток», — цитирует Spiegel документ.