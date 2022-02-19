Британия решила перенести посольство в Украине во Львов

CentralAsia (CA) - Власти Великобритании на время переносят посольство на Украине из Киева во Львов. Об этом говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства. Решение принято на фоне «наращивания российских войск у границ Украины и угрозы военных действий».

Сотрудники диппредставительства будут оформлять документы и оказывать консульскую помощь. Попасть в офис можно будет только по предварительной записи.

Ведомство рекомендовало гражданам Великобритании, которые останутся на Украине, сохранять бдительность «из-за возможных боевых операций», следить за информацией в СМИ и за рекомендациями по поездкам.

14 февраля о временном переносе посольства из украинской столицы во Львов объявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Такая мера была принята «ради безопасности сотрудников» диппредставительства на фоне «существенного наращивания российских сил»

Премьер Великобритании Борис Джонсон после этого заявил, что власти Соединенного Королевства приняли «взвешенное решение» пока оставить посольство в украинской столице, передавала Би-би-си. Однако позднее глава МИДа Лиз Трасс сообщила о переводе части дипломатов во Львов, заявив, что «угроза российского вторжения сохраняется».

Трасс несколько раз говорила, что считает вероятным российское вторжение на Украину, и грозила Москве жесткими санкциями. 15 февраля она выразила опасение, что российская сторона может провести на Украине операцию «под чужим флагом» в ближайшие дни, или подготовить провокацию для оправдания вторжения. Россия эти обвинения не раз отрицала. Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Трасс использует «тактику вброса в информационное пространство антироссийских фейков, которые выдержаны в стиле «хайли лайкли», и призвала британского министра извиниться перед Москвой и Киевом.