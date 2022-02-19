За сутки в Казахстане зарегистрировано 1008 заболевших коронавирусом

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки (18 февраля) в Казахстане зарегистрировано 1 008 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 297 609 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

6 казахстанцев скончались от коронавируса и пневмонии за сутки.

На 19 февраля лечение от КВИ продолжают получать 37 116 человек (35 966 КВИ+ и 1 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 926 пациентов, на амбулаторном уровне – 32 190 пациентов.

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