За сутки в Монголии выявлено 606 новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - Как сообщает Минздрав страны, за последние 24 часа в Монголии было выявлено 606 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших возросло до 461 тыс. 609.

Из новых случаев 285 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 321 случай был выявлен в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 1 тыс. 341 пациент находится в легком, 3 тыс. 195 — в состоянии средней степени тяжести, 471 — в тяжелом и 45 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки зафиксировано 2 смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 85.

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