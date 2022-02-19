Туркменистан попросил ОБСЕ помочь с организацией выборов

CentralAsia (TM) - Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел онлайн переговоры с генеральным секретарем Организации тюркских государств (ОТГ) Багдадом Амреевым.

По данным информационного сайта Turkmenistan ru, внимание дипломаты уделили организации миссии наблюдателей ОТГ, члены которой примут участие в мониторинге подготовки и проведения выборов президента Туркменистана.

На официальном сайте организации говорится, что стороны обсудили необходимые шаги, которые Туркменистан должен предпринять для полноценного участия в деятельности ОТГ. Амреев пожелал туркменской стороне удачи в проведении выборов президента. Участие наблюдателей от организации в тексте не упоминается.

В ноябре 2021 года Туркменистан был принят в ОТГ (ранее Тюркский совет) в качестве наблюдателя.

В Ашхабаде Мередов встретился с временным поверенным в делах Центра ОБСЕ в Ашхабаде Руне Кастбергом, сообщает МИД Туркменистана.

Глава туркменского МИД попросил представителя ОБСЕ оказать поддержку в проведении выборов президента Туркменистана. На сайте организации о встрече не сообщается.

Ранее о желании направить в Туркменистан наблюдателей заявил первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов. На предыдущих выборах главы государства наблюдатели от СНГ нарушений не нашли.