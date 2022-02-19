В Узбекистане выявили 191 случай COVID-19 и 42 коронавирусной пневмонии

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на 19 февраля общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 235 063. В течение прошедших суток зафиксирован 191 (накануне – 272) новый случай, сообщает Минздрав.

Также у 42 человек диагностирована пневмония.

Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1617 летальных исходов).

За день выздоровели 1382 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 224 458).

На лечении находятся 9988 больных COVID-19.