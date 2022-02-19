экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Донецке объявили всеобщую мобилизацию на фоне обострения ситуации вокруг Украины
Пушилин
Пушилин

CentralAsia (CA) -  Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию, передает Донецкое агентство новостей.

«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации», — заявил он.

Пушилин обратился ко всем мужчинам, проживающим на территории ДНР и способным держать в руках оружие, с призывом защитить свои семьи, Донбасс и «всех русских людей».

Закон о всеобщей мобилизации депутаты Народного Совета ДНР приняли на чрезвычайном внеочередном пленарном заседании 19 февраля.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане появилась Федерация тентпеггинга
  • Узбекистан и Таджикистан подписали документы о сотрудничестве в сфере миграции
  • В Узбекистане введен в эксплуатацию новый газопровод на месторождении «Калтакир»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com