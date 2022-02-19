В Донецке объявили всеобщую мобилизацию на фоне обострения ситуации вокруг Украины

Пушилин

CentralAsia (CA) - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию, передает Донецкое агентство новостей.

«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации», — заявил он.

Пушилин обратился ко всем мужчинам, проживающим на территории ДНР и способным держать в руках оружие, с призывом защитить свои семьи, Донбасс и «всех русских людей».

Закон о всеобщей мобилизации депутаты Народного Совета ДНР приняли на чрезвычайном внеочередном пленарном заседании 19 февраля.