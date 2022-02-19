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Глава ЛНР подписал указ о всеобщей мобилизации вслед за ДНР
Предыстория: В Донецке объявили всеобщую мобилизацию на фоне обострения ситуации вокруг Украины

CentralAsia (CA) -  Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации. Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Постановляю: Объявить на территории Луганской Народной Республики общую мобилизацию», — говорится в документе. Пасечник поручил уведомить Народный Совет ЛНР об объявленной мобилизации.

Он подчеркнул, что решение было принято для приведения народной милиции и других воинских формирований в полную боевую готовность, чтобы создать условия для отражения «агрессии в отношении ЛНР».

Ранее о всеобщей мобилизации объявил глава ДНР Денис Пушилин. Он призвал мужчин в запасе прибыть в военные комиссариаты. После этого депутаты Народного Совета ДНР приняли закон о всеобщей мобилизации.

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