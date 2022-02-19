Глава ЛНР подписал указ о всеобщей мобилизации вслед за ДНР
- Азия и мир, общество
- 13:44, 19 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации. Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Постановляю: Объявить на территории Луганской Народной Республики общую мобилизацию», — говорится в документе. Пасечник поручил уведомить Народный Совет ЛНР об объявленной мобилизации.
Он подчеркнул, что решение было принято для приведения народной милиции и других воинских формирований в полную боевую готовность, чтобы создать условия для отражения «агрессии в отношении ЛНР».
Ранее о всеобщей мобилизации объявил глава ДНР Денис Пушилин. Он призвал мужчин в запасе прибыть в военные комиссариаты. После этого депутаты Народного Совета ДНР приняли закон о всеобщей мобилизации.
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