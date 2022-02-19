Президенты России и Франции проведут телефонные переговоры

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в воскресенье, 20 февраля, проведет телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом 19 февраля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да. Запланирован (разговор)», — ответил он на соответствующий вопрос «РИА Новости».

Ранее западные СМИ со ссылкой на представителя администрации президента Франции сообщили, что Макрон намерен в субботу провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в воскресенье переговорить с Владимиром Путиным. Информация появилась на фоне эскалации ситуации в Донбассе, а также эвакуации граждан региона в Россию из-за нарушений режима прекращения огня.

До этого очные переговоры президентов Франции и России состоялись 7 февраля в Кремле и продлились более пяти часов.

В Кремле рассказали, что Путин в ходе разговора с Макроном обратил внимание коллеги на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на предложения России по безопасности. Тогда как основной темой разговора стали возможные пути реализации Минских соглашений ввиду обострения ситуации вокруг Украины.

19 января Макрон заявил в ходе выступления в Европарламенте, что Евросоюзу нужен независимый диалог с Москвой по вопросам коллективной безопасности и контроля над вооружениями без посредничества со стороны Вашингтона. Также он заявил, что политика Евросоюза в отношениях с Россией не должна строиться только на санкциях.