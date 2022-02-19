Жертвами наводнения в Бразилии стали более 100 человек

CentralAsia (CA) - В Бразилии продолжается поисковая операция на месте природного катаклизма в городе Петрополисе – в настоящее время обнаружено 136 погибших, более 200 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Количество жертв масштабного наводнения в городе Петрополисе, расположенном в бразильском штате Рио-де-Жанейро, возросло до 136 человек, ранее сообщалось о 113 погибших.

По данным местных СМИ, мощный паводок, спровоцированный обильными осадками, унес жизни 50 мужчин и 81 женщины, еще несколько останков фрагментированы и не поддаются идентификации. В данный момент опознано 89 тел.

Отмечается, что 213 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, поисковая операция, идущая уже несколько дней, продолжается. В работах на месте ЧП участвуют спасатели и добровольцы, спасено более 20 пострадавших.