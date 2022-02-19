Президент Туркменистана написал первую в этом году книгу

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выпустил первую в 2022 году книгу — «Сияющие шаги благополучия». Он заявил, что этот труд станет полезным пособием для жителей страны, сообщили местные СМИ.

«Глава Туркменистана сообщил, что завершил работу над еще одной книгой, получившей название «Абаданчылыгынын ревшен гадамалры» и представляющей собой сборник его выступлений перед общественностью. В ней обобщены различные вопросы развития страны, размышления о внешней политике, экономике, культуре, науке и других областях», — говорится в материале агентства.

Добавим, что за всю свою политическую деятельность глава государства написал практически 70 трудов. Новую книгу «Сияющие шаги благополучия» он назвал «подарком всему туркменскому народу».

11 февраля Бердымухамедов заявил, что еще два года назад, достигнув возраста пророка Мухаммеда, принял непростое решение о себе. По его мнению, для развития страны нужно дать «дорогу молодым».

14 февраля стало известно о том, что в кандидаты в президенты в ходе IX внеочередного съезда Демократической партии Туркменистана выдвинули сына действующего главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Внеочередные выборы президента Туркмении состоятся 12 марта.