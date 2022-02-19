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В Узбекистане в торговом центре мужчина умер, упав с внучкой с эскалатора с 5-го этажа (видео)

CentralAsia (UZ) -  В городе Навои 19 февраля дедушка с внучкой упали с эскалатора. Мужчина погиб на месте. Инцидент произошел в торговом центре, сообщила пресс-служба УВД Навойской области.

Следственным отделом при УВД Навои проводится проверка по данному факту. В настоящий момент известно, что 53-летний житель Карманинского района держал на руках трехлетнюю внучку и, спускаясь с эскалатора в торговом центре, потерял равновесие. Дедушка с ребенком упали с пролета между пятым и четвертым этажами на первый.

«В результате инцидента мужчина скончался на месте. Девочку с травмами госпитализировали в областной многопрофильный детский медицинский центр», — говорится в социальных сетях УВД Навойской области.

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