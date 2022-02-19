Президент России начал учения стратегических сил с пуска баллистических ракет

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава государства наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов». - отмечается на сайте Пескова.

В ходе маневров военные выполнят пуски баллистических и крылатых ракет.

Учениями руководит лично Путин. «Подобные учения, подобные даже тренировочные пуски, естественно, не возможны без главы государства», — пояснил Песков и добавил, что маневры «абсолютно прозрачны, абсолютно понятны для специалистов из других стран, поэтому не должны вызывать ни у кого обеспокоенности».

Президент США Джо Байден, комментируя российские учения, заявил, что Москва не намерена задействовать ядерное оружие. «Я не считаю, что он [президент России Владимир Путин] даже отдаленно рассматривает применение ядерного оружия», — заявил он на брифинге, отвечая на вопрос об учениях с баллистическими ракетами, которые пройдут в России 19 февраля.

По мнению американского президента, Путин с помощью маневров хочет «убедить мир, что способен изменить динамику в Европе».