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Гурбангулы Бердымухамедова наградили знаком «Искусный дипломат Туркменистана»

CentralAsia (TM) -  Президента Гурбангулы Бердымухамедова наградили знаком «Искусный дипломат Туркменистана». Такое постановление принял Меджлис – нижняя палата туркменского парламента. А вручение прошло по случаю Дня дипломатических работников страны, который отмечается 18 февраля.

«Лидер Туркменистана награжден за вклад в укрепление независимости и нейтралитета Туркменистана, миролюбивую внешнюю политику, защиту государственных интересов и в честь Дня дипломатических работников страны», - отмечалось на мероприятии.

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов объявил о решении «уступить дорогу молодым». Кандидатом на пост президент выдвинут его сын Сердар. Досрочные президентские выборы в Туркменистане назначили на 12 марта.

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