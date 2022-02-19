Гурбангулы Бердымухамедова наградили знаком «Искусный дипломат Туркменистана»

CentralAsia (TM) - Президента Гурбангулы Бердымухамедова наградили знаком «Искусный дипломат Туркменистана». Такое постановление принял Меджлис – нижняя палата туркменского парламента. А вручение прошло по случаю Дня дипломатических работников страны, который отмечается 18 февраля.

«Лидер Туркменистана награжден за вклад в укрепление независимости и нейтралитета Туркменистана, миролюбивую внешнюю политику, защиту государственных интересов и в честь Дня дипломатических работников страны», - отмечалось на мероприятии.

Ранее Гурбангулы Бердымухамедов объявил о решении «уступить дорогу молодым». Кандидатом на пост президент выдвинут его сын Сердар. Досрочные президентские выборы в Туркменистане назначили на 12 марта.