Лидер Северной Кореи заложил новый сельхозкооператив

CentralAsia (CA) - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал старт строительству нового сельхозкооператива на востоке страны, передает Еuronews.

Ким Чен Ын и другие официальные лица лично взяли в руки лопаты. Сообщается, что сельскохозяйственный комплекс будет кормить город Хамхын — второй по величине в КНДР — и прилегающие провинции.

Для этого обещают использовать самые передовые технологии и новейшую технику.