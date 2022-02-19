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Лидер Северной Кореи заложил новый сельхозкооператив

CentralAsia (CA) -  Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал старт строительству нового сельхозкооператива на востоке страны, передает Еuronews.

Ким Чен Ын и другие официальные лица лично взяли в руки лопаты. Сообщается, что сельскохозяйственный комплекс будет кормить город Хамхын — второй по величине в КНДР — и прилегающие провинции.

Для этого обещают использовать самые передовые технологии и новейшую технику.

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