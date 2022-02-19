Лидер Северной Кореи заложил новый сельхозкооператив
- Азия и мир, общество
- 19:41, 19 февраля 2022
- Просмотров: 188
CentralAsia (CA) - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын дал старт строительству нового сельхозкооператива на востоке страны, передает Еuronews.
Ким Чен Ын и другие официальные лица лично взяли в руки лопаты. Сообщается, что сельскохозяйственный комплекс будет кормить город Хамхын — второй по величине в КНДР — и прилегающие провинции.
Для этого обещают использовать самые передовые технологии и новейшую технику.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.