Глава МВД Украины попал под обстрел в Донбассе

CentralAsia (CA) - Глава МВД Украины Денис Монастырский, группа депутатов, а также журналисты зарубежных СМИ попали под обстрел в районе поселка Новолуганское, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, обстрел велся из минометов. Никто не пострадал. Среди журналистов были сотрудники CNN, Fox News, Washington Post, New York Times и других медиа.

Пресс-секретарь партии «Слуга народа», депутаты от которой были среди попавших под обстрел, Юлия Палийчук в Telegram сообщила, что все были эвакуированы в укрытие.

Она также опубликовала видео, на котором видны люди в укрытии, света в нем нет. Во время съемки был слышен звук взрыва. На другом видео глава фракции «Слуги народа» в Раде Давид Арахамия рассказал, что группа осматривала позиции украинских сил. В Новолуганском, поселке к северо-востоку от Донецка и Горловки, когда они прибыли на наблюдательный пункт, «начали прилетать» 120-миллиметровые снаряды, сообщил он. «Укрылись в блиндаже. <...> Наш наблюдательный пункт находился далеко за территорией, где живет мирное население, стрелять без особой необходимости никому и не нужно было. Все, слава богу, живы. Отсиделись. Всего было около 10-12 снарядов, после этого, когда почувствовали, что стало безопасно, переехали в другой пункт», — сообщил Арахамия.

По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на вечер 17 февраля, в течение суток произошло 870 случаев нарушения режима прекращения огня в Донбассе. По ее информации, в Донецкой области произошло 135 взрывов, в Луганской — 519. Данных за 18 февраля миссия пока не представила.

Утром 19 февраля штаб операции Объединенных сил, которую проводят ВСУ, сообщил о гибели одного украинского военнослужащего в результате обстрелов. Он получил осколочное ранение.

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