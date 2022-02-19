Германия и Австрия призвали своих граждан покинуть Украину

CentralAsia (CA) - Министерства иностранных дел Германии и Австрии призвали своих граждан покинуть Украину и воздержаться от поездок в эту страну. Соответствующее сообщение опубликовано на сайтах ведомств.

При этом австрийский МИД по-прежнему считает безопасным нахождение своих граждан в западных регионах страны: Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черниговской областях.

Также покинуть Украину своим гражданам рекомендовал МИД Франции, сообщает AFP со ссылкой на ведомство.

До этого с подобными рекомендациями выступили власти 30 стран, среди них США, Великобритания, Швеция, Италии, Мексика.

Авиакомпании Austrian Airlines и Lufthansa объявили о прекращении полетов в Киев и Одессу. Austrian — до конца февраля, сообщили ТАСС в авиакомпании. То же самое сообщила Lufthansa агентству AFP.

13 февраля представители Lufthansa заявили РБК, что не исключают приостановку авиасообщения с Украиной. Тогда в авиакомпании заявили, что решение об отключении зависит от ряда факторов, однако в компании не стали их уточнять.

Ситуация в Донбассе обострилась вечером 17 февраля, когда власти Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Накануне власти непризнанных республик объявили об эвакуации мирного населения из-за опасений начала боевых действий со стороны Украины.

На Украине военную операцию на востоке страны отрицают. Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 18 февраля опроверг сообщения, что Киев планирует наступление. По его словам, такие сценарии даже не рассматриваются, потому что это привело бы к многочисленным жертвам среди мирного населения.