экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Состояние 3-летней девочки, упавшей с эскалатора с 5-го этажа, стабильно-критическое - Минздрав Узбекистана
Предыстория: В Узбекистане в торговом центре мужчина умер, упав с внучкой с эскалатора с 5-го этажа (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Минздраве Узбекистана сообщили о состоянии 3-летнего ребенка, упавшего вместе с дедушкой с эскалатора в Навои.

Здоровье ребенка, упавшего с эскалатора в Навои, находится на контроле у ​​министерства здравоохранения. Состояние девочки оценивается, как стабильно-критическое, - отметили в министерстве.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором дедушка и внучка падают с эскалатора в торговом центре «Янги хаёт» в Навои.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 18 февраля около 20:30. Мужчина, на руках у которого находился ребенок, потерял равновесие на эскалаторе между 5 и 4 этажами комплекса и упал вниз на пол первого этажа.

Гражданин Ш.Т. 1969 года рождения, скончался на месте. 3-летняя внучка мужчины А.Т. была немедленно госпитализирована в Областной многопрофильный детский медицинский центр.

Проведены ряд обследований, таких как неврологическое, ультразвуковое и КТ головного мозга.

У девочки диагностированы тяжелые травмы, среди которых - закрытая черепно-мозговая травма, повреждение головного мозга, перелом тазобедренной кости, ушиб правого легкого.

Медики борются за спасение жизни ребенка, - отметили в Минздраве Узбекистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В архиве нашли документ, подтверждающий обещание не расширять НАТО на восток - Spiegel
  • Состояние 3-летней девочки, упавшей с эскалатора с 5-го этажа, стабильно-критическое - Минздрав Узбекистана
  • Президент России поручил выделить по 10 тысяч рублей каждому человеку, прибывающему в Ростовскую область из ДНР и ЛНР


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com