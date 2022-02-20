Состояние 3-летней девочки, упавшей с эскалатора с 5-го этажа, стабильно-критическое - Минздрав Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В Минздраве Узбекистана сообщили о состоянии 3-летнего ребенка, упавшего вместе с дедушкой с эскалатора в Навои.

Здоровье ребенка, упавшего с эскалатора в Навои, находится на контроле у ​​министерства здравоохранения. Состояние девочки оценивается, как стабильно-критическое, - отметили в министерстве.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором дедушка и внучка падают с эскалатора в торговом центре «Янги хаёт» в Навои.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 18 февраля около 20:30. Мужчина, на руках у которого находился ребенок, потерял равновесие на эскалаторе между 5 и 4 этажами комплекса и упал вниз на пол первого этажа.

Гражданин Ш.Т. 1969 года рождения, скончался на месте. 3-летняя внучка мужчины А.Т. была немедленно госпитализирована в Областной многопрофильный детский медицинский центр.

Проведены ряд обследований, таких как неврологическое, ультразвуковое и КТ головного мозга.

У девочки диагностированы тяжелые травмы, среди которых - закрытая черепно-мозговая травма, повреждение головного мозга, перелом тазобедренной кости, ушиб правого легкого.

Медики борются за спасение жизни ребенка, - отметили в Минздраве Узбекистана.