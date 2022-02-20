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Канада доставила Украине вторую партию оружия

CentralAsia (CA) -  Военно-транспортный самолет С-17 Королевских вооруженных сил Канады доставил во Львов вторую партию оружия, сообщило министерство обороны Украины в Facebook.

Украинская армия получила от Канады снайперские винтовки, автоматы, пулеметы, аппаратуру ночного видения и военное снаряжения, отметил министр обороны Алексей Резников.

Он поблагодарил канадских партнеров за поставки вооружения, которое поможет «сдержать агрессию России». Между тем, заместитель министра Ростислав Замлинский рассказал, что инструкторы из Канады вместе с украинскими солдатами проходят тренировки во Львовской области.

Первый самолет с нелетальным вооружением прибыл на Украину 4 февраля на фоне сообщений западных СМИ и политиков о планах России вторгнуться на Украину, которые не раз опровергал Кремль.

15 февраля канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что Канада поставит Украине летальное оружие на сумму $6,1 млн, чтобы «сдержать Россию от агрессии». Кроме того, страна предоставит Киеву кредит на $390 млн в дополнение к январскому займу в $117 млн.

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