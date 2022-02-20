Президент США 20 февраля созовет заседание Совета нацбезопасности по Украине

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден в воскресенье, 20 февраля, созовет заседание Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома по ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Завтра президент созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации на Украине», — сообщила она.

Представитель Белого дома отметила, что «Байден продолжает следить за меняющейся ситуацией на Украине и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий». «Они (помощники Байдена по нацбезопасности — прим.ред.) подтвердили, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент», — указала она.

В документе сказано, что 19 февраля Байдену также доложили об итогах встреч, которые вице-президент Камала Харрис провела на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, а также лидерами прибалтийских стран «и другими союзниками и партнерами».

18 февраля, на фоне очередного обострения на востоке Украины, власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию населения на территорию России. Согласно заявлениям властей самопровозглашенных республик, украинская армия в скором времени начнет полномасштабную военную операцию. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев «не совершает и не планирует» никаких наступательных действий в Донбассе.